مي كساب وأحمد فتحي ينتهيان من "مؤلف ومخرج وحرامي" في هذا الموعد

ينتهي النجمان مي كساب وأحمد فتحي من تصوير أحداث فيلمها الجديد “مؤلف ومخرج وحرامي” خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون تصوير المشاهد النهائية للعمل بشوارع المهندسين.



فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" يشارك في بطولته بجانب مي كساب وأحمد فتحي كل من ميمي جمال، وسامي مغاوري، وأوتاكا، وياسر الطوجي، ونيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

وكانت قد استأنفت مي كساب تصوير مسلسل نون النسوة الذي تم تأجيله منذ رمضان الماضي، بعد أن تم تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث العمل، وبعدها أعلن صناع العمل خروجه من سباق رمضان 2025.

وكانت مي كساب قالت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “إن ضيق الوقت أمام الانتهاء من التصوير سبب خروج المسلسل الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025”، مشيرة إلى أنها اكتفت فقط بالظهور كضيف شرف خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح.



مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

أبطال مسلسل المداح

وضمت بطولة الجزء الخامس من مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم أبرزهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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