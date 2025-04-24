الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي كساب وأحمد فتحي ينتهيان من "مؤلف ومخرج وحرامي" في هذا الموعد

مي كساب، فيتو
مي كساب، فيتو

ينتهي النجمان مي كساب وأحمد فتحي من تصوير أحداث فيلمها الجديد “مؤلف ومخرج وحرامي” خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون تصوير المشاهد النهائية للعمل بشوارع المهندسين.

فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" يشارك في بطولته بجانب مي كساب وأحمد فتحي كل من ميمي جمال، وسامي مغاوري، وأوتاكا، وياسر الطوجي، ونيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

 

وكانت قد استأنفت مي كساب تصوير مسلسل نون النسوة الذي تم تأجيله منذ رمضان الماضي، بعد أن تم تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث العمل، وبعدها أعلن صناع العمل خروجه من سباق رمضان 2025.

 

وكانت مي كساب  قالت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “إن ضيق الوقت أمام الانتهاء من التصوير سبب خروج المسلسل  الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025”، مشيرة إلى أنها اكتفت فقط بالظهور كضيف شرف خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح.

 


مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

 

أبطال مسلسل المداح

وضمت بطولة الجزء الخامس من مسلسل المداح  بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم أبرزهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي كساب مؤلف ومخرج وحرامي فيلم مؤلف ومخرج وحرامي أحمد فتحي اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة، زواج عرفي من تاجر مخدرات ونشاط مشبوه لفضائيات وتحويل أموال

إغلاق مطعم شهير في الجيزة وضبط صاحبه بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

أول تعليق من شعبة الثروة الداجنة على مذبحة الفراخ البياضة لإحداث أزمة في البيض

هشام جمال يهدي عروسه ليلى أحمد زاهر أغنية مخصوصة بصوت الجسمي في حفل زفافهما (فيديو)

تنبيه عاجل من البنوك لعملائها استعدادا لبدء التوقيت الصيفي

منها الالتزام بأوامر الله، أهمية الطاعة وكيفيتها في الإسلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وهذا ما سجله عيار 21

حمزة المثلوثي يحسم إمكانية شكوى الزمالك ويعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية