الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

دينا سامي تنضم لأبطال فيلم "سفاح التجمع" لـ أحمد الفيشاوي

دينا سامي
دينا سامي

انضمت مؤخرًا الفنانة الشابة دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”، الذي يتم التحضير له حاليًا تمهيدًا لبدء تصويره، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة سفاح التجمع الذي كانت تتم محاكمته خلال الأيام الماضية.

وأعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.
 

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

فيلم سفاح التجمع

و نشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء  تحضيرات شخصية  سفاح التجمع، ويجري حاليا اختيار فريق العمل بجانب الفيشاوي  وصابرين ودينا سامي.

 

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة،  بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

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دينا سامي سفاح التجمع أحمد الفيشاوى

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