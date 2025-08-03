مي كساب بفستان الزفاف، وتعلق: "كوني عروسة كل يوم"

نشرت الفنانة مي كساب عددا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان زفاف، وعلق قائلة “كوني عروسة كل يوم”.

ويبدو أن تلك الصور تم التقاطها لمي كساب أثناء تصوير عمل فني جديد، خاصة أنها مشغولة حاليًا بتصوير عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وكانت مي كساب استأنفت تصوير مسلسل نون النسوة الذي تم تأجيله منذ رمضان الماضي، بعد أن تم تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث العمل، وبعدها أعلن صناع العمل خروجه من سباق رمضان 2025.

وكانت مي كساب قالت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “إن ضيق الوقت أمام الانتهاء من التصوير سبب خروج المسلسل الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025”، مشيرة إلى أنها اكتفت فقط بالظهور كضيف شرف خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح.



مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة، وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

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