محافظ الإسماعيلية يشيد بطلاب المدرسة الفندقية المشاركين بـ"التدريب من أجل التشغيل" (صور)

أشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بأداء طلاب المدرسة الفندقية الذين يخضعون حاليًا للتدريب العملي داخل مرافق القرية الأوليمبية، وذلك ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل".

إشادة بحماس الطلاب وجودهم

وأثنى محافظ الإسماعيلية على التزام الطلاب وتفانيهم في أداء مهامهم العملية في تخصصات الفندقة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل الفعلية.

جانب من الجولة، فيتو

ثقل مهارات العمل لدى الطلاب

وأكد الطلاب المشاركون في التدريب استفادتهم الكبيرة من بيئة العمل الواقعية داخل القرية، مما ساهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، تمهيدًا لانخراطهم في سوق العمل بعد التخرج.

جانب من الجولة، فيتو

أهمية توفير فرص التدريب

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته التفقدية على أهمية توفير فرص التدريب العملي للطلاب وفق معايير الجودة الحديثة، مشددًا على أن تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يمثلان أولوية في خطط الدولة للتنمية المستدامة.

جانب من الجولة، فيتو

وتأتي مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون بين المحافظة وعدد من الجهات التعليمية والتنفيذية، بهدف توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية، مع توفير فرص تشغيل حقيقية تليق بقدرات الشباب المصري.

وكان محافظ الإسماعيلية كلف محمد سالم مدير الموارد البشرية بالمحافظة ودعاء مدير جهاز تشغيل الشباب بمتابعة تدريب الطلبة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح التدريب.

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