تجارية الإسماعيلية: تشكيل شعبة جديدة للاستيراد والتصدير  

أعلنت الغرفة التجارية في محافظةالإسماعيلية، اليوم الأحد،عن تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، وذلك حسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.



أعضاء الشعبة الجديدة

وكانت غرفة الإسماعيلية التجارية، قد أعلنت عن إجراء تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، بحضور جلال الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، جمال نفادي مدير الغرفة، محمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، احمد فكري رئيس شئون التجار، احمد جدو الشئون القانونية، انجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية التجارية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

شمل تشكيل الشعبة الجديد، جمال الطيب رئيسا، نائب أول ابراهيم بشاري رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، مهندس محمد عبد الرحيم نائب ثان، المحاسب نصار حسن « العمدة نصار حسن»، سكرتير عام الشعبة، بحضور أعضاء الشعبة وهم مهندس احمد يحيي اسماعيل، مهندس حسام الدين حسين، رمضان فرج الله، محمود سامي، محمود جمال.

تشكيل هيئة مكتب الشعبة

خلال جلسة اليوم، تم تشكيل هيئة مكتب وبحث الخطوط العريضة لخطط عملها واهدافها خلال المرحله القادمة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وفى بداية الإجتماع، صرح جلال الطاهر، ان مجلس إدارة الشعبة حريص علي حل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري وتحديدًا المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين وذلك بالتواصل مع الوزارات المعنية.

أشار أسامة العدوي، ان مجلس إدارة الغرفة التجارية يضع علي رأس أولوياته، ملف تفعيل الشعب التجارية النوعية المنتسبة للغرفة التجارية بما يحقق الاطلاع المستمر على المشكلات التى تواجه منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات والعمل على حلها من خلال المجلس وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

اختتم محمد فايق، مؤكدا أن مهمة مجلس إدارة الغرفة العمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب السجلات وذلك من خلال الشعب النوعية التي تضم منتسبي الغرفة فى مختلف القطاعات.

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