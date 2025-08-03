محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير داخل القرية الأوليمبية (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل القرية الأوليمبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الملتقي التصديري بمهرجان المانجو الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، في الثامن من أغسطس.

تفقد مرافق القرية الأوليمبية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مرافق القرية وما يشهده الموقع من أعمال صيانة وتجهيزات، وتطوير بالأجنحة الفندقية وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وكذلك مباني الجيم وحمام السباحة الأوليمبي والصالة متعددة الأغراض، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ووفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

أهمية مهرجان الإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مهرجان المانجو يمثل أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على مكانة الإسماعيلية كأكبر منتج للمانجو في مصر، ودورها الرائد في دعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب ما يمثله المهرجان من فرصة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

الهدف من تطوير القرية الأولمبية

كما أوضح أن تطوير القرية الأوليمبية يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحديث المنشآت الرياضية والخدمية، بما يواكب الطموحات التنموية ويتيح فرصًا أكبر لاستضافة الأحداث المحلية والدولية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين، الذين استعرضوا ما تم إنجازه حتى الآن، وخطة العمل خلال الفترة القادمة لضمان إتمام كافة التجهيزات بنجاح.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وجديرًا بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية تطلق الجمعة القادمة مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة، ويضم المهرجان هذا العام عددًا من الفعاليات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.



وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية من خلال عدة فعاليات حيث يضم عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، بحضور عدد من السفراء والمحافظين المقرر توجيه دعوات الحضور لهم، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوعين.

كما يقام بحدائق نمرة ٦ سوق لبيع المانجو وكذلك حفلات وفعاليات متنوعة للمواطنين وضيوف المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات تحت رعاية وإشراف وتنظيم محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، والذي يهدف إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

موضحًا أن محصول المانجو لم يعد مجرد نتاج زراعي موسمي، بل أصبح جزءًا أصيلا من ملامح الهوية الزراعية والثقافية لمحافظة الإسماعيلية، ولذلك لقبت بـ"عاصمة المانجو" و"جنة المانجو المصرية"، تعبيرًا عن هذا الارتباط العميق بين الأرض والمحصول.

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