محافظ الإسماعيلية يتابع جهود رفع الوعي البيئي لدى أهالي المستقبل (صور)

نظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع لجنة خدمات مدينة المستقبل تحت إشراف أحمد الصولي، جلسة توعوية مع أهالي مدينة المستقبل.

الهدف من جلسات التوعية البيئية

وتهدف الجلسة التوعوية إلى تعزيز الوعي لدى السيدات حول عدة موضوعات منها:

١- ترشيد المياه والكهرباء والحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، واستهلاك حقائب قماش صديقة للبيئة بديلة للبلاستيك.

جانب من جلسات التوعية، فيتو



٢- فرز القمامة وفصلها والاستفادة من بقايا الطعام كسماد للنبات، واستخدام بدائل طبيعية كمنظفات، واستخدام البرطمانات والعلب الفارغة للتخزين.

٣- زراعة النباتات على الشبابيك وفي البلكونات وعلى أسطح المنازل، والمشاركة في حملات تشجير وتنظيف الأماكن القريبة من البيوت.

٤- ترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة لدى الأولاد والأهل والجيران ونشر الوعى البيئي على وسائل التواصل الاجتماعي.



جانب من جلسات التوعية، فيتو

توزيع مطويات إرشادية

وأدار النقاش التوعوي الباحثتان مروة عبد الكريم، وشيماء سيد، من إدارة البيئة في محافظة الإسماعيلية، وعقب الانتهاء من الجلسة تم القيام بتوزيع مطويات إرشادية تحتوي على كل التوصيات السالف ذكرها لتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.

حماية البيئة مسئولية مشتركة

وأكدت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة، موضحة أن إدارة شئون البيئة تولي أهمية خاصة لنشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع من أجل مستقبل أكثر استدامة.

جانب من جلسات التوعية، فيتو

وأضافت بأن الجلسة تأتي ضمن بروتوكول إدارة البيئة؛ بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية والمساهمة في الارتقاء بالمستوى البيئي بمدينة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي.

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