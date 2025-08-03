الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انقلاب تروسيكل، فيتو
انقلاب تروسيكل، فيتو

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل وقع اليوم الأحد، على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

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إخطار بوقوع حادث 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إخطارا بانقلاب تروسيكل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، باتجاه الإسماعيلية بعد كمين التحصيل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتان. 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.  

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

وتبين أن المصابين هم كل من شيماء محمد محمد حسن  46 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري - جرح متهتك بفروة الرأس - ما بعد الارتجاج، وعادل السيد 17 سنة مصاب بخلع بالكتف الأيمن - سحجات بالجسم - جرح قطعي بالكتف الأيمن 10 سم، وزينب محمد 62 سنة مصابة بكدمة شديدة بالظهر - كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد هشام لطفي  20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعضد الأيسر - اشتباه خلع بالكتف الأيمن - كدمات بالجسم. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية طريق الاسماعيلية الصحراوي انقلاب تروسيكل كمين التحصيل

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