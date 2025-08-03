مهاجم الأهلي ينتقل إلي بتروجيت بعد خروجه من حسابات ريبيرو

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي بتروجت بشأن انتقال المهاجم الشاب، سمير محمد، إلى صفوف الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقرر أن ينضم اللاعب من الأهلي إلى بتروجت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء لصالح النادي البترولي بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة.

ويأتي رحيل سمير محمد في إطار خروجه من الحسابات الفنية لخوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين حيث من المقرر أن يخوض الأحمر كل لقاء بمجموعة لاعبيين مختلفة عن المباراة الأخري. وتكشف لكم فيتو كل مجموعة في كلا الوديتين قبل عدة ساعات من انطلاقهم.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة منتخب الشباب بكل من:

مصطفى شوبير

عمر كمال

ياسر إبراهيم

مصطفى العش

محمد شكري

إبراهيم كاظم

أليو ديانج

محمد مجدي أفشة

طاهر محمد

أشرف بن شرقي

جراديشار

أشرف داري

فيما يخوض الأهلي مباراة بتروجيت بكل من:

محمد الشناوي

محمد هاني

أحمد رمضان بيكهام

ياسين مرعي

كريم فؤاد

محمد علي بن رمضان

أحمد رضا

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

حسين الشحات

محمد شريف

حمزة عبد الكريم

محمد سيحا

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يلتقي الأهلي نظيره بتروجت وديا في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد.

يذكر أن مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي وبتروجيت لن تنقل تليفزيونونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو.

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