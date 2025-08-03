محافظ دمياط يتابع تجهيز المقار الانتخابية استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم الأحد الاستعدادات الجارية لتجهيز المقار الانتخابية قبل انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة غدا الإثنين ولمدة يومين حيث أجرى المحافظ جولة موسعة رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ

شملت عددا من مراكز ومدن المحافظة

شملت الجولة تفقد عدد من المدارس التي تستضيف لجانا انتخابية من بينها مدرسة الإمام ناصف الثانوية بمدينة الزرقا ومدرسة الشهيد سعد المهدي بصيلة بقرية ميت الخولي عبد الله التابعة لمركز الزرقا مرورا بمدرسة فارسكور الثانوية بنين ومدرسة الشهيد المقدم محمد احمد المنير بمدينة فارسكور وصولا إلى مدرسة كفر سعد البلد الثانوية ومدرسة المدينة المنورة بكفر سعد فضلا عن مدرستي كفر البطيخ الاعدادية بنين والابتدائية الجديدة ومدرستي الثانوية العسكرية واللوزي الثانوية بمدينة دمياط

تأمين شامل وتجهيزات متكاملة لخدمة الناخبين

اطمأن المحافظ خلال الجولة على مدى جاهزية المقار الانتخابية واستعرض مع المسئولين إجراءات تأمين اللجان وسبل تسهيل عملية التصويت وشدد على توفير وسائل الإضاءة الجيدة داخل وخارج المدارس وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين إلى جانب تجهيز كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم فضلا عن توفير غرف مبيت مناسبة لأفراد التأمين

وجه المحافظ أيضا برفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية ورفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال الإنارة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على استقبال المواطنين دون معوقات.

أكثر من مليون ناخب يدلون بأصواتهم في دمياط

أكد الدكتور ايمن الشهابي أن محافظة دمياط تضم مئة وتسعة وعشرين مركزا انتخابيا يضم مئة وثلاثين لجنة فرعية تستعد لاستقبال مليون ومئة وواحد وخمسين ألفا وستمائة وأربعة وسبعين ناخبا وناخبة موزعين على مختلف أنحاء المحافظة.

محافظ دمياط يتابع تجهيز المقار الانتخابية استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية ومتابعة سيرها وفق الإجراءات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات رئيسية لمتابعة لحظية

أعلن المحافظ عن تشغيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف عمليات فرعية في الوحدات المحلية لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تظهر أثناء التصويت بما يضمن انضباط العملية ونجاحها.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني مشيرا إلى أن دمياط على أتم استعداد لخوض الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء دورهم في بناء مؤسسات الدولة.

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