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محافظات

محافظ دمياط يتفقد موقف الأجرة والسوق الحضاري بكفر سليمان

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جولته الميدانية بقرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، حيث تفقد موقف سيارات الأجرة الذي جرى إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووجه بسرعة تشغيله ورفع جميع المخلفات المحيطة به.

استجابة لمطالب البائعين: فتح بوابة إضافية بالسوق الحضاري

وخلال تفقده للسوق الحضاري بالقرية، استجاب المحافظ لمطالب البائعين ووجه على الفور بفتح بوابة إضافية لتيسير الحركة داخل السوق، كما شدد على إزالة الإشغالات ورفع المخلفات للحفاظ على النظافة العامة وتنظيم العمل داخل السوق.

 

 

إجراءات لحماية المواطنين وتطهير ترعة الساحل

 

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتغطية مطابق الري المكشوفة حفاظًا على سلامة الأطفال والمارة، كما تابع أعمال تطهير ترعة الساحل، مؤكدًا على استكمال أعمال التطهير بجميع القطاعات ورفع المخلفات الناتجة بطريقة آمنة وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة من المحافظة.

 

دعوة للأهالي بالحفاظ على البيئة

وفي ختام زيارته، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى عدد من الأهالي، وناشدهم بالحفاظ على نظافة القرية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو الترع، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي هو أساس نجاح جهود التنمية والتطوير.

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