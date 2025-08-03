7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية في العام الدراسي 2025 - 2026

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بدء الدراسة هذا العام بـ 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي "2026/2025" وهي:



كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج.

كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد.

كلية التمريض بجامعة مدينة السادات.

كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية - جامعة دمنهور.

كلية العلوم بجامعة مدينة السادات.

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

كلية التربية - شعبة تعليم أساسي جامعة الأقصر (ابتدائي).



ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة وأهدافها التي ترمي إلى نشر مظلة التعليم العالي في كافة ربوع الجمهورية ودعم جهود الأقاليم الجغرافية، من خلال توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب في مختلف المحافظات، وتعزيز دور الجامعات الإقليمية في تنمية المجتمعات المحلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة لأساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).



تنسيق الجامعات 2025، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، ويمكن للطلاب الاستعلام عن المرحلة الأولى برقم الجلوس والرقم السري، من خلال الدخول إلى الرابط المباشر المخصص على موقع التنسيق.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدني للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية يبدأ من 287.5 درجة بنسبة 89.84%، فيما يصل الحد الأدني للقبول بكليات الألسن إلي 280.5 درجة بنسبة 87.65%، والحد الأدني للقبول بكليات الإعلام يبدأ من 277.5 درجة بنسبة 86.71%، والحد الأدني للقبول بكليات الآثار يبدأ من 263.5 درجة بنسبة 82.34%.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى، التعرف على نتيجة ترشيحهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للوزارة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

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