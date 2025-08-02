السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل إعلان نتيجتها، تعرف على الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

موعد نتيجة تنسيق
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
ads

تنسيق الجامعات 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، لمعرفة نتيجة ترشيحهم النهائية للكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، للقبول بكليات الجامعات الحكومية، غدا الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

موعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2025

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر غدٍ الأحد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، لمن تنطبق عليهم الحدود الدنيا للمرحلة.

وتعلن النتيجة في مؤتمر صحفي، يعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا
الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا
الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا
وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا
الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا
الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 %  بإجمالي 527 طالب 
ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.
ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

موعد إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

كما تعلن وزارة التعليم العالي غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، موعد إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، والحد الأدنى للمرحلة، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة بالكليات من المرحلة الأولى، والكليات المتاحة للمرحلة الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق، في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بمنتصف الأسبوع الجاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي وزارة التعليم العالى موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات طلاب الثانوية العامة مكتب التنسيق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الكليات المتاحة للمرحلة الثانية موقع التنسيق

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025، التعليم العالي تعلن غدا نتيجة المرحلة الأولى

التعليم العالي: غلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى الساعة 7 مساء

تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، إرشادات مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

نادٍ قطري ينهي اتفاقه مع الأهلي لضم رضا سليم

زغلول صيام يكتب: هذا أفضل لاعب بتاريخ الكرة المصرية مع احترامي لصلاح والخطيب والعميد

"عاوز رخصة كلمنى"، ضبط بلوجر ادعت قدرتها على تسهيل استخراج رخص القيادة

التفاصيل الكاملة لمقتل أسرة على يد عامل في سيوة.. المتهم يعمل بالزراعة لدى المجني عليهم.. السرقة سبب الجريمة.. والأهالي: الضحايا تعاملوا مع القاتل كأبنهم

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تغلُوا في دينِكُم.. وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانه"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دارالإفتاء توضح حكم استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads