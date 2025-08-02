تنسيق الجامعات 2025، موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025 ، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتنظم الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة، ظهر غد الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى ومؤشرات كليات القمة، ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التالي



وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عقب الانتهاء من مؤتمر الوزارة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

موعد إغلاق التسجيل فى المرحلة الأولى من التنسيق

ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث بدأ التسجيل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الادنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا.

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا.

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا.

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا.

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبا.

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، امس الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن ٨٥ ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

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