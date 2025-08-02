لطلاب المرحلة الأولى، كيف تعرف الكلية المرشح لها في خطوتين

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

خطوات معرفة الطالب للكلية المرشح لها بشكل نهائي وفقا للمرحلة التي تقدم لها.

الكلية المُرشح لها



• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ بعد إعلان نتيجة المرحلة لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

للشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج.

كلية العلوم بمدينة السادات.

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر.

كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى ومؤشرات كليات القمة، ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التالي



وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عقب الانتهاء من مؤتمر الوزارة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

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