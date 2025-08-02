رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب المرحلة الثانية عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025 لتسجيل الرغبات والاستعلام عن النتائج لطلاب المرحلة الأولى.

واختتم موقع تنسيق الجامعات، اليوم السبت، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، وتعلن وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي غدا الاحد نتائج المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا.

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا.

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبا .

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى ومؤشرات كليات القمة، ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التالي



وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عقب الانتهاء من مؤتمر الوزارة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

موعد إغلاق التسجيل فى المرحلة الأولى من التنسيق

ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث بدأ التسجيل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة اعتبارا من موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وحتى موعد إغلاقه، غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المتوقع، أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، منتصف الأسبوع الجاري، على أن ينتهي التسجيل مع بداية الأسبوع المقبل.

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