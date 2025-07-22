الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة القرآن الكريم

حملة بيت الزكاة والصدقات
حملة بيت الزكاة والصدقات

انتهى «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من دعم 5400 طفل، في 40 كُتّابًا لتحفيظ القرآن الكريم في القرى الأكثر احتياجًا في محافظة المنوفية.

بيت الزكاة يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله

انطلقت المرحلة الثانية من حملة «دعم حفظة القرآن الكريم» الأسبوع الماضي من محافظة الشرقية لتليها محافظة المنوفية، حيث انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من دعم أبناء المحافظة من حفظة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء الموافق 22 من يوليو 2025م.

تضمّن الدعم المقدم من «بيت الزكاة والصدقات» توزيع مصاحف، وأدوات كتابية، وملابس، وأحذية، وحلوى للأطفال، بالإضافة إلى توفير دعم تعليمي مباشر يساعد على استمرار الكتاتيب في أداء رسالتها التربوية، وتهيئة بيئة محفّزة تسهم في تنمية الوعي الديني والمعرفي لدى الأطفال.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن دعم حفظة القرآن الكريم يأتي من إيمان راسخ بعِظَم كتاب الله وعلو مكانته، إيمانًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته» [أخرجه أحمد].

وأشار البيان إلى أن التبرع لدعم الكتاتيب يعد من صور الصدقة الجارية؛ إذ يمتد أجره ما دام يُتلى من كتاب الله حرف أو تُعلَّم منه آية، فضلًا عن دور القرآن الكريم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التمييز بين القيم الصحيحة والانحرافات الفكرية.

برنامج دعم حفظة القرآن الكريم يستهدف الأطفال الملتحقين بالكتاتيب في القرى الأكثر احتياجًا

واختتم «بيت الزكاة والصدقات» بيانه بالتأكيد على أن برنامج دعم حفظة القرآن الكريم يستهدف الأطفال الملتحقين بالكتاتيب في القرى الأكثر احتياجًا، بتوفير مختلف احتياجاتهم التعليمية والإنسانية، بما يضمن استمرارهم في حفظ كتاب الله، ويسهم في تنشئة جيل قرآني واعٍ يحمل الخير لمجتمعه ووطنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب القرآن الكريم بيت الزكاة والصدقات تحفيظ القرآن الكريم محافظة الشرقية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

ضمن حملة «حفظة القرآن الكريم»،«بيت الزكاة» يقدم دعما لـ 5 آلاف طفل بالشرقية

مبادرة فرحة، بيت الزكاة والصدقات يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج (صور)

بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة يوليو للمستحقين

بيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في الصعيد

الأكثر قراءة

موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد منع راغب علامة من الغناء في مصر (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية