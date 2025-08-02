متظاهرون في السويداء يرفضون لجنة التحقيق الحكومية ويطالبون بالتدويل

خرج المئات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، للاحتجاج على لجنة التحقيق الحكومية التي أعلنت دمشق تشكيلها، وطالبوا بتحقيق دولي مستقل في العنف الذي شهدته المحافظة، وذلك حسب ناشطين، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

الحكومة السورية

ونظم المتظاهرون وقفات في مناطق من بينها ميدان الكرامة، في السويداء، ومدينة شهبا، وقرية سالم، كما نقل موقع "السويداء 24".

وهتف المحتجون ضد الحكومة، وحلفائها المحليين، واتهموها بمحاصرة المحافظة، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نثق بكم" و"نطالب بلجنة دولية مستقلة".

وأعلنت الحكومة السورية يوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث في المحافظة، منذ أسبوعين.

وأصدر وزير العدل السوري مظهر السوري قرارًا بتشكيل "لجنة للتحقيق مؤلفة من أربعة قضاة، ومحاميين وضابط تحدد مهمتها كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون على أن تنهي مدة عملها خلال ثلاثة أشهر، ويحال من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء".

ورفض المحتجون التحقيق الحكومي ووصفوه بـغير الموثوق، مطالبين بإشراف دولي على التحقيقات وإغاثة إنسانية عاجلة

وظهرت في مقاطع مصورة بالفيديو على صفحة "السويداء 24" بفيس بوك لقطات لمحتجين يصرخون:" وسائل الإعلام السورية كاذبة" ودعوا إلى انسحاب القوات الموالية للحكومة، وفتح ممر إنساني إلى الأردن.

واتهم الناشطون القوات الحكومية بإغلاق المحافظة، قائلين إن الطريق الرئيسي بين السويداء ودمشق، لا يزال مغلقًا من مسلحين مواليين للحكومة، ما يعيق حركة المدنيين والتجارة.

وفي المقابل تنفي الحكومة حصار المحافظة.

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