مصرع طفل غرقا بفايد في الإسماعيلية

لقى طفل مصرعه غرقا بمنطقة أسفل كوبرى المحطة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بمنطقة أسفل كوبرى المحطة بمركز ومدينة فايد.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى.

وتبين أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو جثة هامدة وتبين أن الطفل يدعى عمر حن عبدالله يبلغ من العمر 10 سنوات من سكان أبو سلطان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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