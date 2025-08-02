السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادات (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد فضيلة الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات.  

جامعة القناة تستضيف الملتقى الأول لطلاب تعليم الإسماعيلية

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع البرنامج التدريبي للترقي (صور)

التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات 

وأكد الدكتور وجيه عبد الكريم رئيس إدارة الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة للامتحانات، وجاهزية جميع اللجان، والتي ستبدأ في أغسطس 2025. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

توفير كل ما يلزم للجان 

وخلال الاجتماع، تم إقرار وتوفير كل ما يلزم اللجان وخطة المتابعة بمعاهد الإسماعيلية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ كل الأعمال بدقة، وفي ضوء الضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد فضيلته على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات في حالة وجود أية ملاحظة أو عائق، وحذر فضيلته من أي تهاون أو تقصير في أي عمل أو مرحلة من مراحل الامتحانات. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ضوابط العمل باللجان 

ثم استعرض الدكتور وجيه عبد الكريم الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، وآليات التعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات ودقة العمل داخل الكنترولات.
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادات

مواد متعلقة

جامعة القناة تستضيف الملتقى الأول لطلاب تعليم الإسماعيلية

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع البرنامج التدريبي للترقي (صور)

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني وخطة النشاط الصيفي (صور)

الأكثر قراءة

بعد كشف موعد إرساله للرئاسة، مصير تعديل الإيجار القديم وموقف زيادة الأجرة

بعد ظهور أعمال توسعية بمطار سد النهضة، باحث يكشف حقيقة تحويل إثيوبيا لمجرى النيل

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية من مسكنها بالقاهرة الجديدة

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

أبرزها ازدراء الأديان وتشويه صورة المرأة المصرية، قائمة الاتهامات الموجهة لـ سوزي الأردنية

أبرزهم ليلى الشبح وأرملة شيكا، بلاغات ضد بلوجرات في أقسام شرطة الجيزة

ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

خدمات

المزيد

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دارالإفتاء توضح حكم استنباط الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن الكريم

من قصص القرآن الكريم، يعقوب عليه السلام، لماذا سُمي "إسرائيل"؟

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads