وكيل منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادات (صور)

عقد فضيلة الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات.

التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات

وأكد الدكتور وجيه عبد الكريم رئيس إدارة الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة للامتحانات، وجاهزية جميع اللجان، والتي ستبدأ في أغسطس 2025.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

توفير كل ما يلزم للجان

وخلال الاجتماع، تم إقرار وتوفير كل ما يلزم اللجان وخطة المتابعة بمعاهد الإسماعيلية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ كل الأعمال بدقة، وفي ضوء الضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد فضيلته على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات في حالة وجود أية ملاحظة أو عائق، وحذر فضيلته من أي تهاون أو تقصير في أي عمل أو مرحلة من مراحل الامتحانات.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ضوابط العمل باللجان

ثم استعرض الدكتور وجيه عبد الكريم الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، وآليات التعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات ودقة العمل داخل الكنترولات.



جانب من الاجتماع،فيتو

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