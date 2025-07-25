الجمعة 25 يوليو 2025
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وكيل صحة الإسماعيلية توجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لجلسات الغسيل الكُلوي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وجَّهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتشكيل فريق يضم مدير إدارة الطب العلاجي ومديري قسم الكُلى بالمديرية ومستشفى حميات الإسماعيلية لإعادة ترتيب غرف القسم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى وإجراء عدد أكبر من جلسات الغسيل الكلوى لتقديم خدمة أفضل وتلبية احتياجات مواطنى الإسماعيلية. 

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تفقد مستشفى الحميات 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى حميات الإسماعيلية،للوقوف على انتظام سير العمل خلال العطلات الرسمية،تواجد الفريق الطبي حسب جدول النوباتجيات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد قسم الاستقبال 

وخلال الجولة، تفقدت وكيل وزارة الصحة، قسم الاستقبال، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، كما التقت ببعض المرضى، واطمأنت على انتظام العمل بالعيادات ومدى رضاهم عن الخدمة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد غرف المرضى 

وحَرصت الدكتورة ريم مصطفى على تَفقُد غُرف المرضى بالعناية المركزة، واستمعت إلى الطبيب المناوب للاطمئنان على وضعهم الصحي وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، وتابعت بالمرور على قسم الأشعة المقطعية والتأكد من سلامة وكفاءة التشغيل. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تأتي الزيارة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

وعلى صعيد آخر، كانت قد أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية خلال الفترة من عام 2024 / 2025 وأن إجمالى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 15 دورة تدريبية، استفاد منها 333 متدربا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال برامج تدريبية موسعة استهدفت العاملين فى مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية.  

 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى أن البرامج التدريبية شملت العاملين بجميع الإدارات، من بينها الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجى، وقطاع الطب الوقائي والتمريض. 

 

تنظيم دورة تدريبية تخصصية 

وأضافت أنه ولأول مرة تم تنظِّيم دورة تدريبية تخصصية لتنمية مهارات العاملين بالمديرية والجهات التابعة لها،بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية،حيث إستهدفت الدورة تنمية مهارات 45 من العاملين بالتعاقدات العامة وإدارة المخازن ورقابة المخزون السلعى على مرحلتين.  

 

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