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فرق الإسماعيلية بلا غرق تنقذ طفلة بأحد شواطئ فايد

جهود الإنقاذ بالإسماعيلية،
جهود الإنقاذ بالإسماعيلية، فيتو

نجحت فرق الإنقاذ المنتشرة على امتداد شواطئ الإسماعيلية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات داخل أحد الشواطئ الخاصة بمنطقة فايد. 

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سقوط طفلة من عوامة 

فوجئ رواد الشاطئ بسقوط الطفلة من العوامة أثناء تواجدها بصحبة أسرتها، إلا أن يقظة أحد المنقذين المؤهلين والمدربين، حالت دون وقوع كارثة. 

 

 لاحظ المنقذ سقوط الطفلة وأسرع بانتشالها من المياه، إذ كانت حالة الطفلة تشير إلى انخفاض في النبض والتنفس، وبفضل سرعة التدخل قدَّم المنقذ الإسعافات الأولية ووضعها في وضعية الإفاقة، حتى استقرت الحالة جزئيًا قبل وصول سيارة الإسعاف.

 

نقل الطفلة للمستشفى

تم نقل الطفلة إلى مستشفى فايد العام، حيث تلقت الرعاية اللازمة، وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية داخل غرفة الإفاقة، وحالتها مستقرة. 

 

أوضح كابتن هشام زكي، ممثل الشركة المسؤولة عن تدريب المنقذين في الإسماعيلية، أن جميع منقذي الشاطئ خضعوا لتدريبات مكثفة على يد مختصين معتمدين في مجالي الإسعاف والإنقاذ البحري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظة لضمان أعلى درجات الأمان للمصطافين.

 

ثمار مبادرة الإسماعيلية بلا غرق

وتعد هذه الواقعة نموذجًا عمليًّا لثمار مبادرة "إسماعيلية بلا غرق"، والتي تهدف إلى تقليل معدلات حوادث الغرق على الشواطئ من خلال تأهيل فرق الإنقاذ ورفع وعي المواطنين بإجراءات السلامة، بما يعكس جهود المحافظة في حماية أرواح المواطنين خلال موسم الصيف. 

 

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الغرق والذي يصادف ال٢٥ من يوليو من كل عام  بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٢١.

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