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محافظات

تقديم 120506 خدمات طبية ضمن حملة 100 يوم صحة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية عن تقديم ١٢٠٥٠٦ خدمات طبية وعلاجية ضمن فعاليات حملة "١٠٠ يوم صحة"، وذلك منذ انطلاق الحملة في ١٥ حتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.  

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جهود الحملة بالإسماعيلية 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة تأتي استكمالًا  لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل إنجازًا حقيقيًّا في مجال الرعاية الصحية، لما لها من دور كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

إجمالى المنتفعين من الحملة 

وأوضحت أن حملة ١٠٠ يوم صحة قدمت ٦٩٨١ خدمة طبية وعلاجية  يوم الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك بجميع قرى ومدن المحافظة، من خلال عدد من المبادرات الرئاسية وهي مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مبادرة السمع لحديثي الولادة، الأمراض الوراثية للأطفال في المستشفيات، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين تلاميذ المدارس، كبار السن إلى جانب العديد من الخدمات الوقائية والتوعوية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

اجمالى عدد الفرق الطبية 

وأشارت إلى أن الحملة تضم  ٢٧ من الفرق الطبية، منها ١٩ فريق ثابت و٢٨ فريق متحرك وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق والوحدات الصحية خلال الحملة. 

 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالجهد المبذول من الأطباء وأطقم التمريض وتقديم الخدمة الطبية المتميزة ووجه بتذليل كافة العقبات والإجراءات التي تواجه كبار السن وذوي الهمم من أجل التسهيل والتيسير لهم. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة توعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات.  

 

ودعت مديرية الصحة بالإسماعيلية جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة المجانية للحصول على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدة أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الدولة وقيادتها السياسية، وأن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

 

يذكر أن حملة "١٠٠ يوم صحة" انطلقت للعام الثالث على التوالي، وتهدف إلى تحسين صحة المواطنين وتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مكثف خلال الفترة الزمنية والتى تبلغ ١٠٠ يوم لضمان حصول المواطنين المصريين والأجانب على أرض مصر على خدمات صحية ذات جودة.
 

 

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