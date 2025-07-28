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الإسماعيلية تطلق برنامجا تدريبيا مستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم (صور)

جانب من فعاليات التدريب،
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات الطلاب العلمية، والمستوحى من التجربة السنغافورية.  

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المستهدف من التدريب 

ويستهدف التدريب الذي يقام برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الإدارة المركزية لشؤون المعلمين الإدارة العامة للقيادات التربوية وبدعم من أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية والدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، 720 معلم مواد أساسية بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

ويجرى التدريب بـ 24 قاعة تدريبية، ويقام التدريب على مدار 3 أيام يقدم فيها كوكبة من أفضل مدربين تعليم الإسماعيلية. 

الهدف من التدريب 

ويهدف التدريب إلى التعريف بكيفية تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب حيث يتناول اليوم الأول تنمية الوعي الذاتي والإدارة الذاتية واليوم الثاني الوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات ليختتم اليوم الثالث بتنمية القدرة على اتخاذ القرار السليم لدى الطلاب.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

تنوع وتميز في المادة التدريبية 

جدير بالذكر أن المادة التدريبية والتي تميزت بإعدادها الإدارة العامة للقيادات التربوية بالوزارة بها إثراء لمؤشرات  تنمية تلك المهارات ومجموعة من المهام والأنشطة تنفذ من خلال تنوع في الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلم ليتمكن الطالب من تلك المهارات.

كما تم طرح الفكرة العامة ونماذج التطبيق الناجحة من خلال محاكاة التنفيذ في التجربة السنغافورية في التعليم مما يدعم نظم تطوير منظومة التنمية المهنية للمعلمين والتشببك  الدولي والعالمي لأفضل منظومة تعليم مصري.

 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

ومن جانبه تابع كل من أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم، إيناس أحمد مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية ومديري عموم الإدارات التعليمية، محمود الكيلاني مدير إدارة العلاقات العامة القاعات التدريبية. 

وأكد وكيل وزارة  التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الدور الهام للتدريب في دعم وتطوير تعليم الطلاب وأهمية التطبيق ما بعد التدريب وكيف يعمل المعلم على الاستفادة القصوى من فرصة حضور التدريبات.  

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