بعد دخول منافس أوروبي جديد، آخر تطورات عرض نيوم الخيالي لضم مصطفى محمد

انتشرت خلال الساعات الماضية دخول نادي نيوم السعودي في مفاوضات جادة لضم مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر.

وتلقى اللاعب عرضًا "خياليًّا" من نيوم، يتضمن راتبًا سنويًّا كبيرًا، بالإضافة إلى امتيازات مالية مغرية للنادي الفرنسي.

يذكر أن مصطفى محمد رفض العودة إلى الدوري المصري، مفضلًا الاستمرار في الاحتراف الخارجي، مع ترحيبه بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد تقدّم نادي نيس أيضًا بعرض رسمي بلغت قيمته 4 ملايين دولار، لضم اللاعب صاحب الـ26 عامًا، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل احتمالات مغادرة بعض لاعبيه الأساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيس يتابع مصطفى محمد منذ فترة، ويرى فيه عنصرًا هجوميًّا يمكنه تقديم الإضافة، مضيفة أن وجود المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن صفوف الفريق قد يعزز فرص إتمام الصفقة.

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