الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

نيوم السعودي يتعاقد مع ناثان زيزي لاعب نانت الفرنسي

ناثان زيزي، فيتو
ناثان زيزي، فيتو

 أعلن نادي نيوم السعودي بصورة رسمية، اليوم الخميس، التعاقد مع ناثان زيزي قادما من نانت الفرنسي، وذلك بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة الماضية بصورة رسمية.

 

ناثان زيزي ينضم إلى نيوم لمدة 5 مواسم

ونشر نادي نيوم في بيان رسمي عبر حسابه على موقع أكس:" أعلن فيه التعاقد رسميا مع ناثان زيزي لمدة خمس مواسم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية".

ويعد ناثان زيزي صفقة قوية بالنسبة لنادي نيوم الفرنسي، حيث سيكون اللاعب عنصر أساسي في تشكيل الفريق خلال الموسم القادم في مركز قلب الدفاع، في تشكيل المدرب غالتيه.

 

ويستهدف نادي نيوم التواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم المقبل، بعد الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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