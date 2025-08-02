رئيس أركان جيش الاحتلال: حرب غزة ستستمر بلا هوادة

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري اليوم السبت: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

وبعد حوالى 22 شهرًا من الحرب يواجه قطاع غزة خطر "مجاعة شاملة" حسب الأمم المتحدة، خاصةً أن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، والذين يعتمدون على المساعدات يعيشون في ظل حصار إسرائيلي مُحكم.

وقال رئيس الأركان إن "الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة بالمجاعة، مفتعلة ومحاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة لاتهام جيش أخلاقي بارتكاب جرائم حرب".

وشدد على أن "حركة حماس هي المسؤولة عن قتل سكان قطاع غزة، ومعاناتهم".

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