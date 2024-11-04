بلاغ يتهم التيك توكرز مداهم وشاكر بالتهرب الضريبي

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد التيك توكرز محمد خالد صاحب اكونت "مداهم"، ومحمد شاكر صاحب اكونت “شاكر محظور دلوقتي”، بسبب التهرب الضريبي والتربح من مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تقديمه من محتوى عبر بثوث "تيك توك"، وهو ما يعد انتهاكا للقانون رقم 175 لسنة 2018.

وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 974773 عرائض المكتب الفني، أن التيك توكرز مداهم وشاكر يستخدمان تطييق تيك توك ومنصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض تحقيق أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون دفع أي ضرائب أو تقديم إقرارات ضريبية، وهو ما يعتبر تعديا على حقوق الدولة.

وأشار البلاغ أن هذا يتم من خلال ما يعرف بالهدايا التي تقدم عبر البثوث المباشرة، حيث يتمكن المستخدمون من تحقيق أرباح يومية قد تتجاوز 50 ألف جنيه من خلال تلقي هذه الهدايا.