استهدف الجيش الأوكراني، عددا من المنشآت النفطية في مناطق روسية عدة، ردا على عدوانها الأخير الذي خلف قتلى وجرحى.

وقال الجيش الأوكراني: “استهدفنا منشآت نفطية في عدة مناطق بروسيا”.

وأضاف الجيش الأوكراني: “هجماتنا في روسيا جاءت ردا على عدوانها الأخير الذي خلف قتلى ومصابين من المدنيين”.

قبل انتهاء مهلة الأسبوع، ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة: “أمرت بنشر غواصتين نوويتين في أماكن مناسبة قرب روسيا”.

وأضاف ترامب: “قرار نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا راجع لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المعادية”.

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