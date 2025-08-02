الشرطة الأمريكية تطارد جنديًا سابقا قتل 4 أشخاص في مونتانا

تمشط السلطات الأمريكية منطقة جبلية في ولاية مونتانا، غرب البلاد، بحثًا عن جندي سابق، يقال إنه فتح النار على 4 أشخاص في حانة وقتلهم.

وفر مايكل بول براون، 45 عامًا، من حانة "ذا أول" في بلدة أناكوندا الصغيرة في سيارة بيك أب بيضاء تخلص منها في مرحلة ما، حسب لي جونسون مدير قسم التحقيقات الجنائية في مونتانا الذي يشرف على القضية.

وقال جونسون: "رغم أن وكالات إنفاذ القانون لم تتلق أي تقارير عن أن براون أذى آخرين، لكن يعتقد أنه مسلح وخطير للغاية".

وقالت السلطات إنها ستعلن أسماء الضحايا بعد إخطار كل ذويهم.

وتحيط الجبال بأناكوندا التي تبعد 40 كيلومترًا شمال غرب بوت. ويبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف.

وقال مالك الحانة ديفيد غويردر الذي لم يكن فيها وقت إطلاق النار صباح أمس الجمعة، إن براون عاش بجوار الحانة.

وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة غرانيت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فريقًا من وحدة التدخل السريع فتش منزل المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.