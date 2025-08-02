السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

فتح: تصريحات حماس العدائية ضد مصر والأردن لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني

حركة فتح
حركة فتح

رفضت حركة فتح الفلسطينية الجمعة، التصريحات "العدائية والتطاول السياسي والإعلامي" من بعض قيادات حركة حماس، على الأردن، ومصر.

 

موقف الشعب الفلسطيني

 

وقالت فتح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن "هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيء إلى علاقاتنا العربية الأصيلة وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع". 

وأكد البيان، أن "مصر والأردن كانتا على الدوام سندًا حقيقيًا لشعبنا الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله". 

 

وأكدت الحركة، أن "أي إساءة للدولتين الشقيقتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة". وجددت فتح "تقدير الدور الكبير والمستمر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في دعم الفلسطينيين".

 

وأعلنت فتح في البيان، رفضها "لارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي، ارتهانًا جليًّا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور مصر والأردن، وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيًّا".

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