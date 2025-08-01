عباس شومان بعد كارثة حفل محمد رمضان: على منظمي الحفلات عدم تعريض حياة الناس للخطر

علّق الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الحادث المأساوي الذي وقع خلال حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، وأسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين، مطالبًا بمحاسبة المسئولين عن الحادث ومنظمي الحفل.

عباس شومان يعلق على حادث الفنان محمد رمضان

وكتب “شومان” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “يجب على منظمي الحفلات التافهة عدم تعريض حياة الناس للخطر، ويجب محاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة”.

حادث حفل الفنان محمد رمضان

وشهد حفل الفنان محمد رمضان مساء الخميس داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي حادثًا مأساويًا، أسفر عن وفاة أحد العاملين في فريق التنظيم، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت ضمن معدات الألعاب النارية على المسرح.

وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن الشاب "حسام حسن عبد المنعم" (23 عامًا)، وهو أحد العاملين ضمن فريق تنظيم الحفل، توفي إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة كانت تُستخدم لتشغيل مؤثرات بصرية ونارية على المسرح.

كما أُصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج.

الفنان محمد رمضان أوقف الحفل فور وقوع الحادث، وأصدر بيانًا لاحقًا قال فيه إن الانفجار قد يكون محاولة "اغتيال فني"، إلا أنه تراجع بعد ساعات، مؤكدًا أن ما حدث كان "خللًا فنيًا" في معدات شركة المؤثرات، وليس له أي صلة بإرهاب أو تعمد.

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