التفاصيل الكاملة لحادث حفل محمد رمضان.. انفجار أسطوانة غاز بمعدات الألعاب النارية.. مصرع عامل من فريق التنظيم.. وهذا سر عدم إصدار بيان رسمي من المهن الموسيقية والتمثيلية

شهد حفل الفنان محمد رمضان مساء الخميس داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي حادثًا مأساويًا، أسفر عن وفاة أحد العاملين في فريق التنظيم، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت ضمن معدات الألعاب النارية على المسرح.

الحادث الذي وقع خلال فقرات الحفل الاستعراضية، خلّف حالة من الصدمة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تردد أنباء عن مسئولية محمد رمضان، والجهات المنظمة، وتدخل محتمل من نقابة المهن الموسيقية في الأزمة.

تفاصيل الحادث

وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن الشاب "حسام حسن عبد المنعم" (23 عامًا)، وهو أحد العاملين ضمن فريق تنظيم الحفل، توفي إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة كانت تُستخدم لتشغيل مؤثرات بصرية ونارية على المسرح. كما أُصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج.

الفنان محمد رمضان أوقف الحفل فور وقوع الحادث، وأصدر بيانًا لاحقًا قال فيه إن الانفجار قد يكون محاولة "اغتيال فني"، إلا أنه تراجع بعد ساعات، مؤكدًا أن ما حدث كان "خللًا فنيًا" في معدات شركة المؤثرات، وليس له أي صلة بإرهاب أو تعمد.

النيابة تُحقق

فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا، واستدعت عددًا من منظمي الحفل وشهود العيان، إلى جانب التحفظ على المعدات المستخدمة، وتحليل تصاريح الشركة المختصة بالمؤثرات النارية.

وأكد "ياسر الحريري"، منظم الحفل، في تصريحات صحفية، أن الشركة المتعاقد معها مؤهلة ومرخصة، وأن جميع التصاريح الأمنية كانت سليمة، نافيًا مسئولية المنظمين عن الخلل الفني.

دور نقابة المهن الموسيقية

وعقب الحادث، تصاعدت تساؤلات حول موقف نقابة المهن الموسيقية، وما إذا كانت مسئولة عن إصدار تصاريح الحفل أو متابعة التزامات السلامة الفنية.

وأوضح مصدر داخل النقابة أن محمد رمضان ليس عضوًا بنقابة الموسيقيين، بل يتبع نقابة المهن التمثيلية، وهو ما يعني أن الأخيرة هي الجهة المخولة بمنحه تصريحًا بالغناء، بموجب بروتوكولات التعاون بين النقابات الفنية الثلاث.

وأشار المصدر إلى أن نقابة الموسيقيين ليست مسئولة عن تنظيم الحفل أو الإشراف عليه، وأن دورها اقتصر في السابق على مراجعة الضوابط الخاصة بالحفلات الغنائية، لكنها لم تتدخل رسميًا في أزمة الساحل الشمالي.

تصريحات متضاربة وجدل عام

وانتشرت على مواقع التواصل منشورات تُحمّل النقابة مسئولية تقصير في الرقابة على مثل هذه الحفلات، فيما طالب آخرون بإعادة النظر في منظومة تصاريح الحفلات، خاصة في ظل تعدد الجهات المنظمة وتداخل الاختصاصات بين النقابات الفنية.

من جانبها، لم تصدر نقابة المهن التمثيلية حتى الآن بيانًا رسميًا حول الواقعة أو الإجراءات المتخذة تجاه الفنان محمد رمضان.

ويبقى الحادث مفتوحًا على احتمالات قانونية وتنظيمية متعددة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة المسئول عن التقصير، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة فنية أو أمنية أدت إلى وقوع الوفاة.

وتظل نقابة المهن الموسيقية خارج دائرة الاتهام المباشر، وفقًا للتصريحات الأولية، لحين صدور نتائج التحقيق من الجهات القضائية المختصة.

التحديات القانونية في تنظيم الحفلات

ويُسلّط الحادث الضوء على الفراغ التنظيمي والتشريعي في ما يتعلق بمنظومة تصاريح الحفلات الغنائية والاستعراضية في مصر، خاصة تلك التي يحييها فنانون غير مقيدين بنقابة المهن الموسيقية.

فرغم وجود بروتوكولات تعاون بين النقابات الفنية الثلاث (الموسيقيين، التمثيلية، والسينمائيين)، إلا أن آليات الرقابة على إجراءات السلامة الفنية والأمنية خلال الحفلات لا تزال مبهمة، وغالبًا ما تُترك للمُنظمين أو شركات الإنتاج.

ويطالب مختصون بضرورة تحديث لوائح تنظيم الحفلات، لتشمل مراجعة المعدات التقنية، التأمين ضد المخاطر، ومحاسبة الجهات المقصّرة سواء كانت شركات أو فنانين، مع إنشاء جهة تنسيقية موحدة تُشرف على هذه الأحداث حفاظًا على أرواح العاملين والجمهور.

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