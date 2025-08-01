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رياضة

الفيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن فاركو بعد تسوية مديونياته

فاركو
فاركو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا، رفع اسم نادي فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات، وذلك بعد تسوية الأزمة المالية التي كانت تهدد مستقبل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فاركو قد تعرض لعقوبة إيقاف القيد على خلفية قضيتين تتعلقان بالثنائي الأجنبي رزقي حمرون وكينجسلي سوكاري، مما أدى إلى منعه من تسجيل لاعبين جدد.

لكن النادي نجح خلال الساعات الماضية في حل الأزمة وتسوية المديونيات المتأخرة، ما دفع فيفا إلى رفع العقوبة، وهو ما تم تأكيده من خلال النشرة الرسمية لنظام الانتقالات TMS، والتي لم تتضمن اسم نادي فاركو ضمن الأندية الموقوفة.

وبهذا القرار، بات بإمكان الفريق البرتقالي قيد صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، رغم عدم إعلان النادي حتى الآن عن أي تعاقدات رسمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم فاركو

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