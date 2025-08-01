قصة آدم وطني الشبح الذي فجر الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء.. مهندس صفقة انتقال وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو.. يتعهد بتقديم عروض جديدة لإمام عاشور.. وإدارة الأهلي تقرر وقف التعامل معه

أزمة جديدة تفجرت داخل أروقة القلعة الحمراء، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي إيقاف التعامل نهائيا مع وكيل اللاعبين أدم وطني، وذلك عقب سلسلة من الخلافات التي حدثت بين الطرفين، والتي بدأت بصفقات وتسويق لاعبين، وانتهت باتهامات علنية وتصريحات هجومية ضد أحد أهم قيادات النادي.

بداية آدم وطني في مصر

آدم وطني هو وكيل لاعبين، لا يتوفر عنه الكثير من المعلومات، حيث دخل السوق المصرية حديثا، عبر الوكالة التي تتولى تسويق اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي الحالي.

ومن خلال هذا الارتباط، بدأ وطني محاولة إثبات حضوره داخل منظومة انتقالات اللاعبين في الدوري المصري، مستهدفا اللاعبين المحسوبين على الأهلي على وجه الخصوص.

بداية أزمة الأهلي من آدم وطني

أول ظهور رسمي وفعلي لوطني داخل جدران القلعة الحمراء جاء في صيف 2025، حين لعب دور الوسيط الرئيسي في صفقة انتقال المهاجم وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

ورغم نجاح الصفقة، إلا أن ضغوط وطني المتكررة على إدارة الأهلي وحث وسام أبو علي على التمرد، من أجل تسريع الموافقة على العرض الأمريكي، أثارت غضب عدد من المسئولين داخل النادي، وخلقت مناخا غير جيد بين الطرفين.

دور آدم وطني في بديل وسام أبو علي

لم يكتف وطني بذلك الدور، إذ دخل طرفا وسيطا في مفاوضات الأهلي مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي والزمالك السابق، في محاولة لإبرام صفقة كبرى تعيد اللاعب إلى الدوري المصري من بوابة المنافس التقليدي لناديه السابق.

ورغم أن المفاوضات شهدت بعض التقدم في البداية، فإنها سرعان ما تعثرت، ليكتب الفشل على الصفقة دون أي اتفاق نهائي، ما زاد من التباعد بين وكيل اللاعب ومسؤولي الأهلي.

تفاقم الأزمة بين آدم وطني والأهلي

بلغت الأزمة ذروتها حين خرج آدم وطني بتصريحات إعلامية، اتهم فيها إدارة الأهلي، وتحديدا محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، برفض عرض من نادي لوهافر الفرنسي لضم اللاعب الشاب محمد عبد الله، نجم فريق الشباب بالأهلي.

وصف وطني قرار الرفض بأنه غير منطقي، مشيرا إلى أن العرض كان جادا، في حين رأت إدارة الأهلي أن المقابل المالي المعروض لا يليق بإمكانات اللاعب ولا يخدم مصلحة النادي، واعتبرت تصريحات الوكيل تجاوزا واضحا في حق أحد القيادات الفنية.

كما ألمح وطني خلال تصريحاته إلى نيته تقديم عروض احترافية جديدة للنجم إمام عاشور، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي محاولة لخلق أزمات مستقبلية بين النادي وأحد أبرز لاعبيه، لا سيما أن عاشور يعد من الركائز الأساسية في التشكيلة الحمراء.

تعامل إدارة الأهلي من تلك الأزمة

في أعقاب تلك التصريحات، أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن الإدارة قررت إيقاف التعامل نهائيا مع آدم وطني، حفاظا على استقرار الفريق، ورفضًا لما وصفته بتجاوزات مهنية ومساس مباشر بقراراتها الفنية.

وأوضح المصدر أن النادي لا يمكن أن يقبل بأن يكون تحت ضغط أي وكيل، خاصة حين يتعلق الأمر بقرارات تخص مستقبل لاعبيه الشباب أو قوامه الأساسي.

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