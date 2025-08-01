البرلمان السلفادوري يقر تعديلا دستوريا يسمح بـ"الرئاسة مدى الحياة"

أقرّ البرلمان السلفادوري، الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلة بأغلبية ساحقة، الخميس، تعديلًا دستوريًّا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويجيز تاليًا للرئيس الترشح إلى ما لا نهاية.



وبأغلبية 57 نائبًا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمَّ إقراره بموجب إجراء مُعجَّل، بحسب "رويترز".

وينصُّ التعديل أيضًا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليًّا إلى ستِّ سنوات.



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