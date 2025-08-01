الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

بسبب حشرة القرادة، النجم الأمريكي جاستن تيمبرليك يصاب بداء لايم

المغني الأمريكي الشهير
المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك، فيتو

أعلن المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك عن إصابته بداء لايم، الذي ينتقل عن طريق حشرة القرادة.


وتزامن تصريح المغني البالغ من العمر 44 عامًا مع نهاية جولته العالمية "انسَ الغد".

وكتب تيمبرليك على "إنستجرام": "أعاني من مشاكل صحية، وشخص لدي داء لايم".

وأضاف: "لا أقول هذا لأجعلكم تشعرون بالأسف تجاهي، ولكني أريد تسليط الضوء على ما مررتُ به خلف الكواليس".

ووفقًا له، كان يصعد على المسرح في جولته وهو يعاني من ألم عصبي شديد أو إرهاق أو غثيان.

وأضاف تيمبرليك أنه قرر مواصلة الغناء رغم مرضه.

داء لايم هو مرض معد تسببه بكتيريا بوريليا بورجدورفيري، التي ينتقل عن طريق القرادة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يصيب هذا المرض حوالي 476 ألف شخص في البلاد كل عام.

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المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك حشرة القرادة ألم عصبي بكتيريا بوريليا بورجدورفيري

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