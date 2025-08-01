بسبب حشرة القرادة، النجم الأمريكي جاستن تيمبرليك يصاب بداء لايم

أعلن المغني الأمريكي الشهير جاستن تيمبرليك عن إصابته بداء لايم، الذي ينتقل عن طريق حشرة القرادة.



وتزامن تصريح المغني البالغ من العمر 44 عامًا مع نهاية جولته العالمية "انسَ الغد".

وكتب تيمبرليك على "إنستجرام": "أعاني من مشاكل صحية، وشخص لدي داء لايم".

وأضاف: "لا أقول هذا لأجعلكم تشعرون بالأسف تجاهي، ولكني أريد تسليط الضوء على ما مررتُ به خلف الكواليس".

ووفقًا له، كان يصعد على المسرح في جولته وهو يعاني من ألم عصبي شديد أو إرهاق أو غثيان.

وأضاف تيمبرليك أنه قرر مواصلة الغناء رغم مرضه.

داء لايم هو مرض معد تسببه بكتيريا بوريليا بورجدورفيري، التي ينتقل عن طريق القرادة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يصيب هذا المرض حوالي 476 ألف شخص في البلاد كل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.