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محافظات

وفد من الأعلى للجامعات يتفقد موقع إنشاء جامعة العريش التكنولوجية

موقع إنشاء جامعة
موقع إنشاء جامعة العريش التكنولوجية

استقبلت جامعة العريش وفدا من المجلس الأعلى للجامعات، في زيارة رسمية لتفقد الإنشاءات والبنية التحتية الخاصة بجامعة العريش التكنولوجية، وزيارة الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة التكنولوجية تمهيدا لتوفير الاستثمارات الخاصة بإنشاء الجامعة بمنطقة الكيلو ١٧، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية تمهيدًا لبدء الدراسة بها قريبًا.

 

 إنشاء جامعة العريش التكنولوجية 

 

وتأتي هذه الزيارة بعد صدور الموافقة المبدئية على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية، بما يعكس رؤية الدولة في دعم التخصصات التكنولوجية الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية وفق متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

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وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للمباني التعليمية والمعامل والمرافق، حيث أشاد الوفد بالاستعدادات الجارية، مؤكدين أهمية هذا المشروع الطموح ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الشاملة في سيناء.

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الجامعة التكنولوجية المجلس الأعلى للجامعات جامعة العريش محافظ شمال سيناء العريش

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