كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القناة تطلق مؤتمرها الطلابي التاسع

تستعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، لإطلاق مؤتمرها الطلابي التاسع للبحوث الطلابية يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل، تحت عنوان "انطلاقة بلا حدود: استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا من أجل الاستدامة".

انعقاد ملتقى التوظيف

ويتزامن مع انعقاد المؤتمر مع تنظيم الملتقى الثاني للتوظيف بجامعة القناة تحت شعار "الرقمنة وصناع الفرص"، في إطار سعي الكلية إلى دعم الابتكار وتعزيز فرص الطلاب في سوق العمل.

رعاة المؤتمر والمشرفون

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يتولى الإشراف التنفيذي على المؤتمر الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يشرفان على تنظيم الجلسات البحثية والفعاليات المصاحبة لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب المشاركين، وبإشراف الدكتورة مروة فكري، مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر، والدكتورة جهاد طاهر، رئيس لجنة المؤتمر الطلابي،

مشاركة عدد كبير من البحوث الطلابية

يشارك في المؤتمر الذى يقام بجامعة قناة السويس عدد كبير من البحوث الطلابية التي تعكس تميز الطلاب في مختلف البرامج الأكاديمية بالكلية، حيث يقدم طلاب برنامج علوم الحاسب (28) بحثًا، بينما يشارك طلاب برنامج نظم المعلومات بـ(23) بحثًا، وطلاب برنامج هندسة البرمجيات بـ(9) أبحاث، إضافة إلى برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية الذي يشارك بـ(2) بحث، مما يعكس التنوع العلمي والتقني الذي تتميز به الكلية، وعلى هامش المؤتمر ينظم للطلاب معرض فني.

يمثل المؤتمر منصة أكاديمية بارزة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث يتيح للطلاب فرصة استعراض أفكارهم ومناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى التواصل مع خبراء الصناعة وأصحاب الشركات من خلال ملتقى التوظيف، الذي يسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية لطلاب وخريجي الكلية في مختلف التخصصات.



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