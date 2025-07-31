تنسيق الجامعات 2025.. يعيش طلاب الثانوية العامة ممن قاموا بالتسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حالة من الترقب، في انتظار الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات 2025 للمرحلة الأولى.

وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس 2025.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي مد فترة تسجيل المرحلة الأولى يوما إضافيا، بحيث يتم غلق موقع التنسيق أمام الطلاب في تمام الساعة السابعة يوم الاحد القادم 3 أغسطس 2025.

ويبحث الطلاب بكثرة هذه الأيام، عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، للتعرف على الكليات التي من المتوقع أن يتم ترشيحهم للالتحاق بها بعد إعلان النتيجة.

ونستعرض في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

وفقا للاحصائيات المعلنة من وزارة التعليم العالي، بشأن عدد الطلاب في كل شعبة، من شعب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وأعداد المقبولين سنويا من الطلاب في الكليات المختلفة، فإن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، من المتوقع أن تقترب من الآتي:

كلية الطب: تقترب من 93.5 %

كلية طب الأسنان: تقترب من 93%

كلية العلاج الطبيعي: تقترب من 92.5%

كلية الصيدلة: تقترب من 92%

كليات الهندسة: تقترب من 90%

كلية التخطيط العمراني: تقترب من 89%

كلية السياسة والاقتصاد: تقترب من 86%

إحصائيات أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق 2025

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، فإن احصائيات أعداد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في المرحلة الأولى للتنسيق 2025، جاءت كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية 21853 طالب

الشعبة الهندسية 16577 طالب

الشعبة الأدبية 54073 طالب

الإجمالي 92503 طالب.

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 1411 طالب

الشعبة الهندسية 280 طالب

الشعبة الأدبية 527 طالب

الإجمالي 2218 طالب

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة يبلغ (94721) طالب.

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