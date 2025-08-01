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تنسيق الجامعات 2025، تنسيق المرحلة الثانية في كليات مصر الخاصة 2025

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية في كليات مصر الخاصة 2025، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025.. يقبل الكثير من الطلاب على الجامعات الخاصة، لأنها تقبل مجاميع منخفضة عن الجامعات الحكومية، مما يمكن الطلاب من الالتحاق بكليات قمة في القطاع الطبي والهندسي.

وبدأ الطلاب بالفعل التقدم للجامعات الخاصة، لحجز أماكنهم بين أعداد الطلاب المقبولين سنويًّا، وخوفًا من أن يتم وضعهم على قوائم الانتظار في حال تأخروا في التسجيل بالجامعة.

ويبحث الطلاب بكثرة عن تنسيق الجامعات الخاصة، وتنسيق المرحلة الثانية من كليات مصر الخاصة 2025، ونستعرض فيما يلي تفاصيل ذلك.

تنسيق المرحلة الثانية من كليات مصر الخاصة 2025

من المعروف، أن من يحدد نسب القبول بكليات الجامعات الخاصة هو مجلس الجامعات الخاصة، بحيث يعلن المجلس الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2025/ 2026.

ويعلن المجلس الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة، وفقا لقواعد القبول سنويا، بحيث تكون عبارة عن مرحلة واحدة فقط، بعكس تنسيق الجامعات الحكومية الذي يجري على ثلاث مراحل.

إلا ان معظم الجامعات الخاصة، تطبق نظام التنسيق الداخلي، بحيث تقبل من بين الطلاب الأعلى من حيث المجموع، حتى اكتمال الأعداد المطلوبة لديها، بشرط عدم تتجاوز الحد الادنى للقبول الذي يقره مجلس الجامعات الخاصة سنويًّا.

 

موعد إعلان تنسيق كليات مصر الخاصة 2025

من المتوقع أن يتم إعلان الحد الأدنى للقبول بكليات مصر الخاصة 2025، وكذلك الجامعات الأهلية، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية 2025.

وبدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو 2025، ومن المنتظر أن تنتهي يوم السبت الموافق 2 أغسطس، في حالة إذا لم تعلن وزارة التعليم العالي مد التسجيل في المرحلة يوما إضافيا بحيث تنتهي يوم الأحد 3 أغسطس.

ومن المتعارف عليه، أن وزارة التعليم العالي، تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2025، في خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.
مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2025.

من المتوقع ألا يشهد تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2025، اختلافا كبيرا عن سابقه في 2024، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من طلاب الثانوية العامة هذا العام من الحاصلين على مجاميع منخفضة، بالإضافة للأعداد المقرر دخولها امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة.

ونستعرض فيما يلي تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2024:

الطب البشري: 79%
طب الأسنان: 77%
العلاج الطبيعي: 75%
الصيدلة: 71%
الطب البيطري: 67%
الهندسة: 68%
علوم الحاسب: 60%
كليات التكنولوجيا الحيوية، العلوم الأساسية، إدارة الأعمال، الإعلام، الحقوق، التمريض: 53%

تنسيق كليات جامعة سيناء 2024:

الطب: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 60%

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