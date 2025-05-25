أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة، تسويق البرامج الدراسية إقليميا، اعتماد إنشاء جامعتي شرق العاصمة والبحر المتوسط، الموافقة علي إضافة كليات جديدة

قرارات جديدة تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور نهاد المحبوب رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات الخاصة في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه الوزير بضرورة تسويق الجامعات الخاصة لبرامجها الدراسية على المستوى الإقليمي؛ لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي

ووجه الدكتور أيمن عاشور ضرورة العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب خلال فترة أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة إعلان نتائج الامتحانات عقب الانتهاء منها.

كما وجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة في المشروعات التنموية لمواجهة تحديات المجتمع المصري، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أشاد بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم العديد من الخدمات التنموية في مختلف الأقاليم لخدمة المواطنين.

خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية

كما أكد الوزير أهمية قيام الجامعات الخاصة بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس اعتمد قرارات لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات والكليات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء جامعة خاصة بمسمى جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية ومقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية وتشمل الكليات التالية: (الطب - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض - إدارة الأعمال - علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء جامعة خاصة بمسمى "جامعة شرق العاصمة"، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة سفنكس، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليتي العلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة وادي النيل بالفيوم، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ أيضًا على إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة ميريت، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية فنون التصميم "بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليات (الصيدلة - الفنون والتصميم - تكنولوجيا العلوم التطبيقية) بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كليات (طب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة الابتكار، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء كليات (الطب والجراحة - الصيدلة) بجامعة اللوتس، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة فاروس بالإسكندرية ليصبح كلية الصيدلة.

وناقش المجلس الإجراءات والآليات التي يجب اتباعها لتحديث بيانات الجامعات الخاصة على شبكة المعلومات.

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