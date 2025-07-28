تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

بدأ أولياء الأمور والطلاب في البحث عن الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكيفية التقديم، والحد الأدنى المتوقع للالتحاق بها بتنسيق الجامعات 2025.

وفي ضوء التقرير نستعرض قائمة بـ الجامعات الخاصة: وتضم (34) جامعة خاصة، وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس.

وأعلنت الجامعات الخاصة عن فتح باب التقديم المبكر لها من خلال موقعها الإلكتروني أو التقديم المباشر، لافتة إلى أنه لن يتم قبول الطلاب إلا بعد إعلان الحد الأدنى من قبل مجلس الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد.

كما أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، والكليات الجديدة المتاحة في التنسيق هذا العام، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب التعرف عليها قبل إجراء عملية تسجيل الرغبات.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

كما أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج.

كلية العلوم بمدينة السادات.

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر.

كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

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