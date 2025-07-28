تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالمعاهد الهندسية الخاصة المعتمدة من التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2025، بدأ عدد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن المعاهد الهندسية الخاصة، وذلك بعد تصريح نقيب المهندسين، طارق النبرواي من الالتحاق بأي معهد غير حاصل على شهادة الجودة والاعتماد، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض قائمة بالمعاهد الهندسية الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:



يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا (206) معهدًا، موزعة على ( قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

• المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

تضم (55) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

2. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3. معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

6. معهد الصفوة العالي للهندسة.

7. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9.معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

13. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

15. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

16. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

17. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

18. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

19. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

20. المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

21. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

22. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

23. المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

24. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

25. معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

26. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

28. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

29. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

30. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

31. لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

32. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

33. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

34. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

35. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

36. معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

37. معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

39. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

40. المعهد الكندى العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

41. معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

42. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

43. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

44. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

45. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

46. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

47. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

48. المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

49. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

50. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

51. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

52. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

53. المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة.

54. المعهد التكنولوجى العالي ببني سويف.

55. المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً هامًا إلى طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، وأولياء أمورهم، شدد فيه على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية عند التقدم للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وقال النبراوي: إن النقابة، من منطلق مسئوليتها وحرصها على مستقبل الطلاب، تهيب بجميع الأسر المصرية تحرّي الدقة قبل اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمستقبل أبنائهم، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل قيد خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) ممن لم يجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية وقرارات وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

وفيما يخص المعاهد الهندسية الخاصة، حذر النبراوي من الالتحاق بأي معهد غير حاصل على شهادة الجودة والاعتماد، موضحًا أن النقابة نشرت بالفعل القائمة الرسمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تضم المعاهد المعترف بها على مستوى الجمهورية. وشدد على أن خريجي المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لن يتم قيدهم في النقابة، ولن يكون لهم مستقبل مهني واضح.

وأشار النبراوي إلى أن من شروط القيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان التعليم الهندسي داخل مصر أو خارجها.

واختتم نقيب المهندسين بيانه قائلًا: "نحذر من التلاعب بمستقبل أبنائنا، وندعو الجميع إلى التواصل مع النقابة لتلقي المشورة والمعلومات الموثوقة، في سبيل حماية حقوق الطلاب وأسرهم وضمان مستقبلهم المهني."

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