هل يوجد فترات معينة للتسجيل على موقع تنسيق الجامعات؟ التعليم العالي توضح

تنسيق الجامعات 2025، تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة.

ويتساءل بعض الطلاب عن وجود فترات معينة للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات، حيث أوضح مكتب التنسيق أن التسجيل متاح علي مدار الساعة أمام معامل تنسيق الجامعات من 9 صباحا للثالثة مساء.



ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتيسير على الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق القبول يتم بشكل إلكتروني لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية)، ومدارس المتفوقين، والشهادات الفنية، وذلك من خلال عدة مراحل سيُعلن عنها تباعًا عبر بيانات رسمية صادرة عن مكتب التنسيق.

تقديم محتوى توعوي يُساعد الطلاب على فهم خطوات التنسيق

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم محتوى توعوي يُساعد الطلاب على فهم خطوات التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل الإرشادي للتوعية بالأخطاء الشائعة في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الذي أعدته الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الطلاب خلال عملية التنسيق، مع توضيح كيفية التعامل الصحيح معها، وذلك لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء وضمان تسجيل الرغبات بدقة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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