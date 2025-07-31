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تنسيق الجامعات 2025، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها بشكل نهائي

موقع تنسيق الجامعات
موقع تنسيق الجامعات 2025، فيتو

 تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس 2025، وتستقبل معامل التنسيق بالمحافظات الطلاب يوميًّا طوال أيام المرحلة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

تنسيق الجامعات، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء المرحلة.

الكلية المُرشح لها


• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ بعد إعلان نتيجة المرحلة لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • للشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

  • كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج.
  • كلية العلوم بمدينة السادات.
  • كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.
  • كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر.
  • كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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