تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وكيفية التقديم

تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور عن الجامعات الخاصة والأهلية في مصر وخطوات التقديم، والحد الأدنى المتوقع للالتحاق بها بتنسيق الجامعات 2025.

خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للتسجيل للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بإنشاء حساب على الموقع المخصص للتقديم لكل جامعة واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى، ومتابعة حالة الطلب الخاص بالطالب، حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.

يجب على الطلاب التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد أو صورة واحدة بحجم أقصى 1 ميجا.

يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) إلكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.



الجامعات الخاصة: وتضم (34) جامعة خاصة، وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

الجامعات الأهلية وتضم (32) جامعة أهلية:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%.

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