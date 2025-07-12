روسيا وكوريا الشمالية يوجهان تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا وحلفائها

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف للصحفيين في أعقاب مباحثاته مع وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سونج هي في بوينج يانج اليوم السبت.

خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية

وقال لافروف: موسكو تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها في كوريا الجنوبية واليابان من استخدام تحالفاتها ضد روسيا وكوريا الشمالية.. لا أحد يفكر في استخدام القوة ضد كوريا الشمالية رغم استمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في تعزيز وجودها العسكري حول البلاد.

إنشاء بنية تحتية للناتو في شمال شرق آسيا

وأضاف لافروف: “روسيا وكوريا الشمالية تعتبران محاولات إنشاء بنية تحتية للناتو في شمال شرق آسيا خطيرة.. روسيا وكوريا الشمالية تتفقان على ضرورة إنشاء آليات موثوقة لضمان أمن شامل ومتكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وتابع لافروف: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يسهم في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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