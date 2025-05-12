الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين مع نظيريه الأردني والتركي، إن حدود بلاده تتعرض لانتهاكات مستمرة من إسرائيل.

وزير الخارجية السوري يحذر من خطورة الغارات الإسرائيلية

وأضاف وزير الخارجية السوري: الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضينا تصعيد مدروس يزعزع استقرارنا ويجر المنطقة إلى صراع.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة.

الصفدي: بحثنا خطوات عملية لدعم الأشقاء في سوريا

وأضاف وزير الخارجية الاردني: بحثنا اليوم خطوات عملية لدعم الأشقاء في سوريا ونقف مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وتابع: ننسق معا ومع المجتمع الدولي لوقف التدخل الإسرائيلي في سوريا.

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