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خارج الحدود

ميدفيديف ردا على مهلة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا: لسنا إسرائيل أو إيران

ترامب
ترامب

علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد مهلة 12 يوما أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، قائلا: "نحن لسنا إسرائيل أو إيران".

ميدفيديف يرد على مهلة ترامب لوقف الحرب:  لسنا إسرائيل أو إيران

وكتب في منشور على موقع إكس اليوم الاثنين: "ترامب يلعب لعبة الإنذار النهائي مع روسيا: 50 يومًا أو 10 أيام... عليه أن يتذكر شيئين: "هما أولا روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران، وثانيا: "كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده. لا تسلكوا طريق جو النعسان".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص مهلة الـ50 يومًا المحددة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، إنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة.

 وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

كما تابع أن اللقاء قد يجري في الصين في سبتمبر، إذ من المقرر أن يزور بوتين الصين بمناسبةالاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال: "إذا قرر الرئيس الأمريكي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".

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ترامب بوتين إسرائيل إيران أوكرانيا

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